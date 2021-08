Infestação do mosquito Aedes aegypti em C. Mourão está em 0,50 por cento

O Levantamento Rápido de Índice para Aedes Aegypti (LIRA) realizado nesta semana pela Secretaria Municipal de Saúde apontou um índice geral de 0,50 por cento de infestação. O levantamento demonstra que o índice reduziu em relação a última verificação e está dentro do preconizado pelo Ministério da Saúde, que é abaixo de um por cento.

Das 42 localidades analisadas, apenas em sete o índice ultrapassou 1 por cento. A situação mais preocupante, com índices considerados de alto risco, foi constatada no Jardim Bandeirantes, com 6,06% de infestação e no Conjunto Cohapar (5%). Em 35 localidades, o LIRA constatou índice zero de infestação.

“Acreditamos que o principal fator para essa redução é a escassez de chuva, que reduz a quantidade de recipientes com água parada. E também o trabalho permanente das equipes de campo na conscientização da população”, ressalta a coordenadora de campo do Setor de Endemias, Marinalva Ferreira da Luz.

Dos 1.693 imóveis verificados, em 8 foram encontrados focos do mosquito Aedes aegypti, a maioria em residências (50 por cento). Os principais criadouros estão no lixo, como plásticos, vidro, metal, papelão e sucatas (50 por cento). O índice de infestação é obtido a partir dos resultados das amostras analisadas em laboratório e serve de base para o trabalho de combate ao mosquito.