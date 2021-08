Com 10 mil mudas distribuídas, IAT beneficia famílias de Campo Mourão com 8,8 toneladas de alimentos

A secretaria estadual do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo (Sedest) entregou nesta quinta-feira (19) parte dos donativos arrecadados na ação solidária do Instituto Água e Terra (IAT) em Campo Mourão, no Noroeste. Com 10 mil mudas distribuídas, foram arrecadadas 8,8 toneladas de alimentos.

A ação faz parte do programa Paraná Mais Verde e, neste momento de pandemia, está promovendo a educação ambiental com a distribuição de mudas nativas frutíferas em troca de doações.

O secretário Márcio Nunes destaca que é um programa audacioso, que visa o plantio de 10 milhões de mudas nos próximos anos e que, nessas ações especialmente criadas, promovem a solidariedade para ajudar as famílias em situação de vulnerabilidade social. “É um programa de recuperação de áreas degradadas através da produção de árvores nativas do Paraná”, disse.

Ele destacou o papel social da arrecadação de donativos em troca das mudas, ação que acontece desde junho deste ano por meio dos Escritórios Regionais do IAT.

“É um momento simbólico em que as pessoas doam alimentos e levam para casa uma árvore para plantar. Com isso, ajudamos famílias que mais precisam e instituições que prestam serviços sociais, e também despertamos nas pessoas a importância de recuperar a vida do nosso planeta”, afirmou.

Segundo o chefe regional do IAT em Campo Mourão, Fabiano Viudes, metade dos donativos beneficiou a Santa Casa, Sisnor, CTR, o Lar dos Velhinhos, o Lar Dom Bosco, o Lar Mirian e a Casa de Passagem São José. A outra metade das doações será encaminhada para a Santa Casa de Goioerê, o Lar dos Velhinhos de Terra Boa, a Casa de apoio de Campina da Lagoa e a famílias carentes cadastradas junto à Igreja católica de Campo Mourão.

“Tivemos uma aceitação muito grande da população de Campo Mourão, que abraçou esse projeto que envolve as linhas ambiental e social ao mesmo tempo. Todos perguntavam como plantar e cuidar das mudas, um resultado fantástico”, disse Fabiano Viudes.

A ação em Campo Mourão teve 14 pontos de troca de mudas por alimentos e contou com o apoio de paróquias e supermercados. Quem doou um quilo de alimento levou para casa mudas de jabuticaba, gabiroba, pitanga e cereja, além de uma muda de palmito.

CAMPANHA

O objetivo das ações de troca de mudas por alimentos é promover a educação ambiental sobre a importância de plantar uma árvore nativa e, ao mesmo tempo, contribuir com os municípios em ajudar famílias em situação de vulnerabilidade social.

A ação já aconteceu em 12 municípios, com mais de 30 mil mudas distribuídas. Cerca de 30 toneladas de alimentos foram arrecadadas, além de duas toneladas de ração e em torno de 5 mil peças de roupas, calçados e cobertores.

Agência Estadual de Notícias