Infestação do mosquito Aedes aegypti aumenta e já está em 3,54

O Levantamento Rápido de Índice para Aedes Aegypti (LIRA) realizado na semana passada pela Secretaria Municipal de Saúde apontou um índice geral de 3,54. Os números mostram que houve aumento na infestação em relação ao LIRA realizado em agosto, que teve um índice geral de 0,50 por cento. O índice preconizado pelo Ministério da Saúde é abaixo de um por cento.

Das 43 localidades analisadas, em 19 o índice ultrapassou 4 por cento, o que é considerado alto risco. Os índices mais altos foram constatados no centro, com 12,50% de infestação e no Jardim Pio XII (11,36%). Em 15 localidades, o LIRA constatou índice zero de infestação. De agosto de 2020 a agosto 2021 foram registrados 38 casos de dengue no município.

Dos 1.582 imóveis verificados, em 56 foram encontrados focos do mosquito Aedes aegypti, a maioria em residências (81,06 por cento). Os principais criadouros estão no lixo, como plásticos, vidro, metal, papelão e sucatas (51,23%). O índice de infestação é obtido a partir dos resultados das amostras analisadas em laboratório e serve de base para o trabalho de combate ao mosquito.

“Acreditamos que o principal fator para esse aumento na infestação é a volta da chuva aliada ao descuido das pessoas com água parada”, ressalta a coordenadora de campo do Setor de Endemias, Marinalva Ferreira da Luz. Ela acrescenta que além do trabalho diário de campo dos agentes de endemias, são realizadas caminhadas ecológicas duas vezes por mês.