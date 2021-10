Carreata da Cmeg movimentou Campo Mourão no sábado

Os mourãoenses acompanharam, na manhã do último sábado (23/10), a carreata promovida pela Câmara da Mulher Empreendedora e Gestora de Negócios de Campo Mourão e Região (Cmeg) que percorreu as vias públicas da área central da cidade. Com a ação, a entidade empresarial feminina chamou a atenção da comunidade para as campanhas “Outubro Rosa” e “Novembro Azul”, que alertam para a importância da prevenção no combate ao câncer, tanto em mulheres como em homens, respectivamente.

Foi a primeira vez que a Cmeg/Campo Mourão uniu a divulgação das duas campanhas na carreata, que saiu das proximidades da Associação dos Engenheiros Agrônomos. Um bom número de veículos, decorados com bexigas rosas e azuis, participou da carreata, liderada por um trenzinho com integrantes da Cmeg e artistas da Associação Sou Arte. Um grupo de ciclistas também participou da carreata, que teve o acompanhamento da Polícia Militar.

“Juntos na luta contra o câncer”, “Um Toque de amor pela vida”, “Juntos pela mesma causa” e “Vergonha é não se prevenir” foram alguns dos slogans que a Cmeg utilizou na ação.

OUTUBRO ROSA

O movimento “Outubro Rosa” tem como proposta alertar a necessidade das mulheres assumirem os cuidados com a própria saúde, mesmo na pandemia de Covid-19, não apenas realizando os exames que podem diagnosticar o câncer de mama, ovário, colo do útero e endométrio, mas também incorporando hábitos de prevenção de outras doenças crônicas e demais tipos de câncer.

O câncer de mama é o tipo de tumor mais incidente em mulheres no país, após o câncer de pele não melanoma, mas com alta chance de cura quando descoberto precocemente. De acordo com dados do Instituto Nacional de Câncer (INCA, 2020), estima-se que ocorrerão 66.280 casos novos da doença em 2021, o que equivale a uma taxa de incidência de 43,74 casos por 100 mil mulheres. Em casos mais raros, cerca de 1% do total, a doença também pode acometer os homens.

No caso do câncer de mama, o Ministério da Saúde recomenda que a mamografia seja ofertada para mulheres entre 50 e 69 anos, a cada dois anos. A iniciativa é fundamental para a prevenção e detectar a doença em seus estágios iniciais, quando ainda está assintomática.

NOVEMBRO AZUL

A campanha anual, realizada em grande número de países, tem o objetivo de chamar a atenção para o movimento global de conscientização em prol da saúde do homem. Inicialmente era focada basicamente no alerta ao câncer de próstata, mas a campanha agora chama a atenção sobre os cuidados com a saúde masculina em todos os aspectos.

O câncer de próstata é o tipo mais comum de câncer entre a população masculina, representando 29% dos diagnósticos da doença no país. Dados do Instituto Nacional do Câncer (INCA) apontam para 65.840 novos casos de câncer de próstata a cada ano, entre 2020 e 2022. Homens com mais de 55 anos, com excesso de peso e obesidade, estão mais propensos à doença.

O diagnóstico precoce da doença para permitir o tratamento do tumor em fase inicial é o que possibilita melhor chance de tratamento.

APOIO

Na realização da carreata, a Cmeg/Campo Mourão contou com o apoio da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Paraná (Fecomércio), do Sindicato Empresarial do Comércio (Sindicam), Paraná Supermercados, Bella Face, Pronto Análise Laboratório, Renova – Farmácia de Manipulação, Fada Madrinha, EBI Restaurante, Piacentini Corretora de Seguros, Embrapel – Supermercado das Embalagens, Oficina do Jeans e Espaço Ágata (Peabiru).