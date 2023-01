Índice geral de infestação de dengue aponta situação preocupante em CM

O Levantamento de Indice Rápido (LIRA) que verifica a infestação do mosquito Aedes aegypti, realizado pela Secretaria de Saúde durante esta semana, constatou um índice geral de 5,30 por cento em Campo Mourão.

Esse índice está muito acima do que preconiza o Ministério da Saúde, que é abaixo de um por cento. No levantamento anterior, realizado no final do mês de outubro, a infestação estava em 2,46 por cento. Números preocupantes, segundo Marinalva Ferreira da Luz, coordenadora dos trabalhos com dengue.

Das 43 localidades trabalhadas em Campo Mourão, 25 resultaram em índice acima do normal (4,0%). Os maiores índices foram constatados nas localidades Jardim Indianópolis (13,95%) – de cada 100 moradias, 14 tem infestação do mosquito da dengue; Alvorada (12,82%); Tropical 1 (12,50%) e Novo Horizonte (11,11%).

Há ainda 11 localidades com médio risco, com infestação em nível médio de 2%; e oito localidades com índice de 0%. “O índice predial da cidade de 5,30 por cento demonstra que de cada 100 casas dentro da nossa cidade, encontramos larvas do mosquito em cinco ou seis casas, em média”, destaca Marinalva.

Dos 1.773 imóveis verificados, em 94 foram encontrados focos. O período epidemiológico começou em dezembro, e a preocupação aumenta com as constantes chuvas.

Em torno de 73 por cento dos focos foram encontrados em residências, a maioria no lixo reciclável nos quintais. “O cuidado então deve ser redobrado, devemos nos conscientizar, vamos intensificar nossos trabalhos de verificação, se necessários vamos seguir notificando, multando, e em contrapartida, vamos seguir realizando nossas caminhadas ecológicas e outras ações de conscientização e cuidados que pudermos realizar junto a população. Pois a dengue pode matar”, conclui Marinalva.