Motociclista fica ferido em acidente

Em mais um acidente de trânsito em Campo Mourão, o condutor de uma moto Honda Biz ficoyu ferido ao colidir com um veículo GM/Corsa. O a acidente ocorreu avenida Pedro Viriato de Souza Filho na tarde desta quinta-feira.

As causas do acidente não foram apuradas. O condutor da moto, na queda que sofreu após o impacto com o veículo, sofreu alguns ferimentos e foi atendido pelo Samu.

A ambulância o motociclista ao hospital após ele ter recebido os primeios socorros da equipe da Unidade de Saúde do jardim Paulista, já que o acidente foi bem próximo ao local.