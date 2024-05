Indice de infestação de dengue está em 2,53% em Campo Mourão

O Levantamento do Índice de Infestação do Aedes aegypti (LIRA), divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde de Campo Mourão, nesta terça-feira (14), constatou que a taxa de infestação do mosquito transmissor da dengue é de 2,53% no município. O índice é menor do que o registrado no último levantamento, divulgado em março, que foi de 4,30%%.

Das 46 localidades pesquisadas, em 14 o índice está acima de 4% (alto risco). Em 19 bairros e na área central o índice foi zero. Os locais com maior índice de infestação são os jardins Nossa Senhora Aparecida (13,33%), São Francisco (8,33%) e Santa Nilce/Conrado (8,11%). Atualmente o município está com mais de 4 mil casos de dengue, contabilizados a partir do início do ano epidemiológico (agosto 2023).

Vasos de plantas, bebedouros de animais e lixo reciclável são os locais onde mais foram encontrados focos do mosquito. “Essa redução no índice é resultado de trabalho árduo de combate realizado diariamente. Entramos agora num período do ano com temperaturas mais amenas e esperamos que os números vão se estabilizar. Mas a população precisa ficar atenta aos cuidados e fazer a sua parte”, adverte a coordenadora do trabalho de campo, Marinalva Ferreira da Luz.