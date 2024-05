CM/Futsal recebe o Toledo pelo Paranaense Chave Ouro

Em um duelo literalmente de “seis pontos, o Campo Mourão Futsal recebe hoje, 14, às 19h30 na Arena UTFPR (Belin Carolo), o Esporte Futuro Toledo pelo Paranaense Série Ouro.

Com 10 pontos em cinco jogos, mesma pontuação dos Toledanos e 2 pontos menos que o líder, que tem 12, o Carneirão poderá assumir a ponta da classificação se vencer na noite de hoje.

Vindo de vitória por 8 a 1 sobre o Cascavel na última rodada, o tricolor mourãoense quer manter o embalo e seguir brigando pela primeira posição nesta fase inicial da competição estadual, considerada a mais forte do país, que envolve nada menos que sete equipes da Liga Nacional.

Sem problemas por lesões ou cartões, Campo Mourão entrará em quadra com força máxima, contra um adversário que também vem fazendo uma boa competição.

Ingressos à venda no site do Campo Mourão Futsal, na Marujo Sports e no Supermercado Bom Dia.