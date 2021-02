Idosos acima de 90 anos serão vacinados a partir desta terça contra Covid-19, em CM

A Secretaria Municipal de Saúde inicia nesta terça-feira (09), a vacinação dos idosos acima de 90 anos contra o Covid-19. A vacinação será das 9 às 16 horas, no Colégio Estadual de Campo Mourão (Avenida Guilherme de Paula Xavier, 795, entre as ruas São Josafat e Edmundo Mercer). Os idosos acamados receberão a vacina em domicílio na quarta-feira (10). Para isso devem ligar nesta terça (dia 9), das 8 às 17 horas, no telefone 99927-9287, para fazer o agendamento.

Segundo a diretora da Secretaria de Saúde, Camila Corchak, os idosos devem levar cartão SUS e documento com foto. Nos cadastros da Secretaria constam 429 pessoas acima de 90 anos. A diretora explica que o medicamento necessita de duas aplicações em um intervalo estimado pela bula entre 14 a 28 dias.

O município de Campo Mourão já registrou 90 mortes pelo Coronavírus, a maioria pessoas idosas. Dos pacientes hospitalizados na Santa Casa, 11 estão na UTI e 17 na enfermaria. A UPA, que é a unidade municipal de Pronto Atendimento, faz o atendimento dos pacientes com sintomas da doença, testagem e em caso de necessidade encaminha para o hospital.