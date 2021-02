Colégio Integrado abre inscrições para curso semiextensivo

O Colégio Integrado está com inscrições abertas para o novo curso semiextensivo da instituição. O curso, com duração de seis meses, será ofertado em duas modalidades: presencial e on-line, podendo o aluno escolher o formato que mais se adapta a sua rotina. As aulas serão realizadas no período noturno e têm previsão de início para o dia 01 de março. Os interessados podem se inscrever pelo site colegio.grupointegrado.br.

O curso é voltado àquelas pessoas que desejam se preparar para as provas de concursos, vestibulares e/ou revisar o conteúdo estudado durante o Ensino Médio. O Semiextensivo do Integrado conta com uma série de diferenciais, como professores especializados, aulas dinâmicas, linguagem acessível, utilização de mapas mentais para auxílio nos estudos, além de aulas para resolução de exercícios e simulados. Tudo para que o aluno possa explorar as aplicações dos conteúdos exigidos nas provas das principais Universidades do Paraná.

De acordo com o coordenador do cursinho, o professor Danilo Augusto Teixeira, o objetivo é garantir a melhor preparação aos alunos, independentemente do formato escolhido. “Temos uma equipe preparada para fazer com que o estudante que optou pela modalidade on-line sinta-se tão interligado ao professor, quanto àquele que estará de forma presencial. Além disso, as aulas ficarão disponíveis no portal do aluno, caso ele deseje revisar o conteúdo”, explicou.

APROVAÇÕES

Nos últimos anos, o Colégio Integrado vem se destacando pelo número de aprovações nos principais vestibulares da região. Atualmente, são mais de 90 aprovações só em Medicina, além de diversos alunos aprovados nos mais variados cursos e instituições.