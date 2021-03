Idosa morre e Campo Mourão chega a 98 óbitos pela covid-19

Após um ano do início da pandemia, Campo Mourão se aproxima de 100 óbitos pela covid-19. Ontem a noite, uma idosa de 83 anos se tornou a 98º vítima da doença. Ela estava internada na UTI do hospital Santa Casa, desde o dia 23 de fevereiro.

Boletim covid de ontem registrou mais 90 casos positivos, totalizando 5.638 desde o início da pandemia. A UTI-SUS da Santa Casa está com 100% de ocupação e a reservada para convênios, com 133%.

UPA LOTADA

A situação continua crítica no município. De acordo com a assessoria de comunicação da prefeitura, a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Campo Mourão está lotada nesta manhã, com muita gente em observação ou aguardando pelo atendimento.

A Santa Casa registrou também a morte de uma mulher de 64 anos, moradora em Barbosa Ferraz. Ela também estava internada desde o dia 23 de fevereiro. Agora a região da Comcam soma 282 mortes pelo novo coronavírus e 15.668 casos confirmados.