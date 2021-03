CBFS confirma participação do Campo Mourão Futsal na Copa do Brasil

Agora é oficial. A Confederação Brasileira de Futsal (CBFS) divulgou nesta segunda-feira, dia 01 de março, a lista com as 29 equipes que participarão da Copa do Brasil neste ano, competição que garante ao campeão vaga na Supercopa de Futsal, que leva a Libertadores e consequentemente ao Mundial de Futsal.

A novidade é que o Campo Mourão Futsal, no ano do seu Jubileu de Ouro, quando completa 50 anos de atividade levando emoção ao torcedor, está confirmado na competição nacional, sendo um dos representantes do Paraná, junto com Umuarama e Pato Branco. Com a confirmação, o Carneiro Tricolor terá pela frente um calendário ainda mais cheio em 2021, uma vez que disputará o tradicional Paranaense Chave Ouro, e duas competições nacionais, a LNF e a Copa do Brasil.

CONFIRA OS PARTICIPANTES

Os 29 participantes confirmados para o certame continental são de 15 Estados da confederação, sendo três do Paraná (Campo Mourão, Umuarama e Pato); dois do Distrito Federal (AADBRAS Brasília e AJJR Futsal); dois de Goiás (Valparaíso de Goiás e Corumbaíba); dois do Maranhão (Balsas e Araioses); dois de Minas Gerais (Minas Tênis Clube e Praia Clube); dois de Mato Grosso do Sul (APAEFS e Juventude AG FC), ambos de Dourados; dois de Mato Grosso (Sorriso e Lucas do Rio Verde); três do Pará (Mocajuba, Clube do Remo Belém e Santarém); dois de Santa Catarina (Curitibanos e Jaraguá do Sul); dois de Sergipe (Itaporanga e Lagarto); dois de São Paulo (São José dos Campos e Corinthians); além do Boa Vista, de Roraima, Guarani do Rio Grande do Sul, Teresina do Piauí, Água Preta de Pernambuco e o Ceará, de Fortaleza Ceará.

SORTEIO DOS GRUPOS

A composição dos grupos, datas dos jogos e sorteio para definição da ordem dos confrontos da primeira fase será divulgada na próxima sexta-feira, dia 05, e Live realizada pela CBFS TV. Desde a primeira fase o sistema de disputa é em mata-mata, em jogos de ida e volta.

“Com muita satisfação levaremos a marca de nossos patrocinadores para todo Brasil em mais uma competição nacional, que neste momento chega como uma espécie de bônus para nossos apoiadores, um prêmio pelo constante apoio mesmo neste período de pandemia. É um grande orgulho para o Campo Mourão Futsal, ao disputar a Copa do Brasil, fazer nossa cidade ainda mais conhecida em todo o país, ao mesmo tempo que vamos solidificando a equipe no cenário do futsal brasileiro”, celebra Anderson Hertz, gestor da Associação Campo Mourão Futsal (ACMF).