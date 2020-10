Hemonúcleo recorre a doadores de sangue antes do feriado

Com o estoque de sangue em baixa, principalmente dos tipos O- e O+, o Hemonúcleo de Campo Mourão conclama aos doadores que procurem a unidade durante essa semana. O objetivo é garantir o estoque para o feriado de Nossa Senhora Aparecida, na próxima segunda-feira (12 de outubro).

Como muita gente deverá viajar já a partir de sexta-feira, é importante que aqueles que estão aptos a doarem sangue, que agendem um horário. “É importante que as pessoas façam a doação de sangue durante essa semana, para que possamos manter o estoque no feriado”, disse o chefe do Hemonúcleo, Reginaldo Righeto Gomes.

Todo tipo de sangue é bem-vindo, porém a maior carência no momento são os do tipo O+ e O-. Vale lembrar que por conta da pandemia do coronavírus, o doador deve agendar seu horário com antecedência. O telefone para contato é o (44) 99878 3811 (WhatsApp), ou pelo site http://www.saude.pr.gov.br/Pagina/Doacao-de-sangue