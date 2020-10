Festicam 40 Anos com alto nível e criatividade, supera expectativas

Uma noite que driblou o momento da pandemia e sobrou criatividade, talento, beleza, ambiente familiar e elogios. Assim pode ser resumida em algumas palavras, a promoção da Arcam na noite de sábado, 3 de outubro, de forma diferente e virtual, com transmissão pelo canal youTube da Coamo do nosso Festicam, o Festival de Música da Arcam, que completou 40 anos.

REGIÕES

Os calouros associados da Arcam funcionários da Coamo e da Credicoamo representaram várias regiões do Paraná e Mato Grosso do Sul, e apresentaram 21 canções nos estilos Popular e Sertanejo, por meio de vídeos gravados, valorizando sobremaneira a música brasileira e o investimento cultural da Arcam. Na estratégia de comunicação da comissão organizadora houve muita interação com os espectadores, que enviaram dezenas de comentários e fotos de como estavam assistindo este tradicional. E antecedendo ao calouro, foi apresentada a entidade que será beneficiada com ação social (doação de materiais/produtos) até o dia 30 deste mês.

CONGRATULAÇÕES

Em nome da diretoria da Arcam, o presidente Paulo Sérgio Mem manifesta sua alegria e agradecimentos a organização e a diretoria, e a todos que, de forma direta ou indireta, trabalharam incansavelmente para a realização do nosso inesquecível Festicam. “De modo especial saudamos a todos os calouros pela coragem e vontade de participar de um Festicam pela primeira vez sem público e diferente. Merecem o nosso respeito e parabéns, haja vista não ser nada fácil produzir um vídeo, de forma amadora e a maioria com celular, sem acompanhamento de banda, microfone. Mas os calouros se superaram, nos encheram de orgulho e emoção. Foi realmente uma noite espetacular”, comemora Paulo Mem.

INOVAÇÃO

“Presidente Paulo, equipe de diretores e associados da Arcam. Vocês estão de parabéns por esta iniciativa criativa e inovadora. Mostraram que com criatividade e vontade, não existem barreiras”, afirmou Airton Galinari, presidente Executivo da Coamo, que elogiou também a iniciativa da ação social para entidades.

UNIÃO VIRTUAL

Para o diretor Administrativo Financeiro e presidente da Arcam na gestão 1981, Antonio Sérgio Gabriel, o evento foi muito bem recebido e valorizado pelo público. “Parabéns a todos, tinha certeza que seria um sucesso, mas ultrapassou minhas expectativas. Unimos nossas famílias virtualmente, foi sensacional.”

SOCIAL

Para materializar a solidariedade, uma das novidades além do formato virtual foi a ação social para ajudar o próximo nos Municípios dos calouros. O presidente da Comissão Organizadora do 40º Festicam, Mário Lino Arantes, destacou a iniciativa e a repercussão dos associados com quase 4 mil visualizações até o momento. “Foi um show, parabéns aos nossos valorosos talentos. A 40ª edição do Festicam 2020 foi um sucesso devido ao comprometimento e envolvimento da diretoria da Arcam, da equipe da gerência da Arcam, de todos os calouros e dos que os apoiaram desde o momento da sua inscrição até o envio da gravação à Arcam. Os calouros merecem a nossa gratidão, pois gostam de música, sabem cantar muito bem e prontamente aceitaram o desafio de entrar para a história e fazer um Festival de Música da Arcam diferente, com brilhantismo e qualidade.”