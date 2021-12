Hemonúcleo passa a atender em meio expediente até 15 de janeiro

O Hemonúcleo de Campo Mourão reduziu para meio expediente a coleta de sangue neste fim de ano e o atendimento segue dessa forma até 15 de janeiro. Com isso, as doações de sangue são feitas apenas no período da manhã, das 07h30 às 11 horas.

De acordo com o chefe do Hemonúcleo, Reginaldo Riguetti, na próxima sexta-feira (31), último dia do ano, não haverá coleta. “O atendimento acontece até nesta quinta-feira, mas lembrando que só por agendamento”, disse ele.

As pessoas voluntárias deverão agendar a doação de sangue pelo seguinte telefone: (44) 99878 3811 (WhatsApp). Também pode ser agendado o horário pelo site: https://www.saude.pr.gov.br/Pagina/doacao-de-sangue