Caminhão tomba na PR-082 e espalha toda carga sobre a pista

Um caminhão articulado tombou na tarde de ontem na rodovia PR-082, entre Engenheiro Beltrão e Terra Boa, causando o derramamento de toda a carga de soja sobre a pista. O acidente ocorreu por volta das 15h50.

Conforme vestígios encontrados no local pela Polícia Rodoviária Estadual e informações apuradas, o condutor do veículo, com placas de Japurá trafegava tracionando o veículo semi-reboque, sentido Engenheiro Beltrão a Terra Boa, quando perdeu o controle e tombou sobre a pista contrária.

O acidente resultou em danos materiais e ferimentos leves no condutor do caminhão que foi socorrido pelo Samu de Terra Boa. A carga espalhou-se sobre a via causando perca total e interdição da pista por mais de três horas.