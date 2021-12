Hemonúcleo está com estoque baixo de sangue O negativo e precisa de doações urgente

O Hemonúcleo de Campo Mourão está com o estoque baixo, principalmente com relação ao tipo de sangue com fator RH negativo (O-). Durante a pandemia, o número de doações caiu muito e com a chegada do fim de ano a preocupação aumenta, já que muitas pessoas viajam ou deixam de comparecer à unidade para doar.

“Nosso estoque ‘O negativo’ abaixou muito nos últimos dias e precisamos muito dos doadores desse tipo sanguíneo, assim como outros também”, disse o chefe do Hemonúcleo, Reginaldo Rigueti.

FIM DE ANO

A programação de atendimento para o fim do ano foi divulgada por Rigueti nesta quarta-feira. “O atendimento será normal. Na sexta-feira, véspera de natal, vamos atender até ao meio-dia, da mesma forma será no dia 31 de dezembro, véspera de ano novo”, informou.