Atleta do Integrado vence Super Campeonato Brasileiro de Triathlon

Henrique Pedroso Silvério, triatleta apoiado pelo Centro Universitário Integrado, conquistou o Supercampeonato Brasileiro de Triathlon, categoria Sprint, disputado no último fim de semana, em Brasília (DF). Com a vitória, Silvério garantiu uma vaga no campeonato mundial que será disputado em Montreal no próximo ano.

Esta é a segunda vez que Henrique garante uma participação em um mundial, anteriormente ele havia se classificado para disputar o campeonato de aquabike em Abu Dhabi.

Henrique, que é egresso do curso de Educação Física, se dedica ao triathlon há 5 anos. O atleta conta que conheceu seu treinador na faculdade e que após alguma insistência resolveu se arriscar na modalidade, sendo vencedor logo na primeira prova que disputou, o Sesc TriathlonCaiobá. “Ali eu ‘peguei gosto’ pelo esporte e nunca mais parei e nem penso em parar tão cedo”, explicou.

As expectativas do atleta para 2022 são as melhores possíveis. “Quero representar o Integrado, Campo Mourão e o Brasil nesses dois mundiais e chegar ao pódio ou mais próximo dele possível”.