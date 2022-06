Hemonúcleo atende por agendamento na próxima sexta-feira

As pessoas que estão com agendamento programado para doação de sangue na sexta-feira, 17, após o feriado de Corpus Christi, poderão procurar o Hemonúcleo de Campo Mourão normalmente. Como já vem sendo realizado, o atendimento no local acontece apenas por meio de agendamento.

O Hemonúcleo reforça a urgência para a doação de sangue, em especial dos tipos O-, O+ e A-. Não há substituto para o sangue e este ato de solidariedade é indispensável para salvar vidas.

OBS: Ontem publicamos erroneamente que o Hemonúcleo não estaria atendendo na sexta-feira.