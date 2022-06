Dia D de Vacinação registrou mais de 371 mil doses aplicadas no Paraná

Um balanço da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) aponta que 371.092 doses foram aplicadas no Dia D da Vacinação, realizado no sábado (11) em todo o Paraná. A ação teve por objetivo atualizar a carteirinha vacinal e ampliar a cobertura de imunizantes contra a Covid-19, Influenza, Sarampo e demais vacinas de rotina.

Somente da vacina da gripe foram mais de 202,3 mil doses registradas, seguida por imunizantes contra a Covid-19, com 132,3 mil, além de 21,3 mil dentre as vacinas de rotina (BCG, Febre Amarela, Hepatite A, Hepatite B, Meningocócica, Pentavalente, Pneumocóccica, Poliomielite, Rotavírus Humano e Tríplice Viral) e mais 15 mil doses contra o Sarampo.

A 2ª Regional de Saúde Metropolitana, que abrange 29 municípios incluindo Curitiba e Região Metropolitana, foi responsável pelo maior número de doses administradas, com 73,5 mil vacinas. Em seguida, a 15ª Regional de Maringá aplicou 34,2 mil doses e a 17ª Regional de Londrina pouco mais de 31 mil.

O secretário de Estado da Saúde, César Neves, falou sobre a importância da ação. “Com a queda nos índices de vacinação, essas mobilizações fazem muita diferença, desde cidades-polo até municípios com menos habitantes, principalmente por ser no fim de semana e possibilitar que mais pessoas sejam vacinadas. São mais de 371 mil doses que talvez não fossem aplicadas em dias normais”, afirmou.

A mobilização contou com o apoio da Associação dos Municípios do Paraná (AMP) e do Conselho das Secretarias Municipais da Saúde do Paraná (Cosems). Equipes da Sesa também participaram de ações regionalizadas em Cascavel, Foz do Iguaçu, Londrina e Maringá.

Neves reforçou a necessidade de continuidade dessas ações de maneira regionalizada. “Contamos com o apoio das equipes municipais para realização de mais ações como essa, para ampliarmos a cobertura vacinal de todas as vacinas de rotina e de campanhas vigentes em nosso Estado”, complementou.

Fonte: Agência Estadual de Notícias