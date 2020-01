Hemonúcleo atende no período da tarde esta semana

A partir de hoje (6), até a próxima sexta-feira (10), o Hemonúcleo de Campo Mourão estará atendendo em horário especial, apenas no período da tarde, das 13h30 às 17h,. De manhã, a unidade está fazendo o cadastro de medula óssea,.

A pessoa que deseja doar sangue deve ir ao posto de coleta de sangue, preencher um formulário com diversas questões sobre sua saúde e hábitos de vida. O formulário será analisado por um especialista e, se a pessoa estiver apta, poderá fazer a doação.

Os homens só podem doar sangue uma vez a cada 2 meses e no máximo 4 vezes por ano e as mulheres a cada 3 meses e no máximo 3 vezes por ano. Cada doação demora cerca de meia hora.

Para ser doador é preciso pesar no mínimo 50 quilos e ter idade entre 16 e 69 anos. Menores de 18 precisam da autorização de pais ou responsáveis.