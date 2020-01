SPC/Acicam divulga o relatório de dezembro

Ao longo do mês de dezembro, o Serviço de Proteção ao Crédito (SPC) – que em Campo Mourão é oferecido pela Associação Comercial e Industrial (Acicam) – atendeu a 9.723 consultas. No período também aconteceram 704 inclusões de dívidas vencidas no cadastro, impondo restrição no acesso a crédito aos consumidores inadimplentes. Outras 672 dívidas cadastradas foram regularizadas em dezembro.

O SPC/Acicam fechou 2019 com 18.547 registros ativos de CPF (pessoas físicas) e 547 registros ativos de CNPJ (pessoas jurídicas). Das inclusões no cadastro realizadas no mês passado, 676 foram de pessoas físicas e 28 de pessoas jurídicas. Por sua vez, das exclusões efetuadas no período, 655 foram de pessoas físicas e 17 de pessoas jurídicas.

Por modalidade, o número de consultas atendidas em dezembro: SPC Mix – 5.776; SPC Mix Mais – 1.160; Cheque Analítica – 170; Insumo – 1.836; SPC Maxi – 286; SPOC Busca – 63; Concentre – 14; Confirma PF + PJ – 67; SPCX Mix Plus – 165; SPC Mix Top – 186.

O relatório do SPC/Acicam destaca que 9.122 consultas realizadas em dezembro (93,81 por cento) foram através da internet. O órgão funciona no primeiro andar do Centro Empresarial Cidade.