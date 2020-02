“Guerra” contra dengue ganha adesão da comunidade

A operação de “guerra” que o município de Campo Mourão desencadeou contra a proliferação do mosquito da dengue começou a ganhar mais adesão da comunidade. Desde a semana passada, a Secretaria Municipal de Saúde tem realizado reuniões diárias com diferentes segmentos, onde são apresentados números e pedidos de apoio. Nesta segunda-feira (17), a reunião foi com dirigentes da Educação, tanto das redes pública quanto privada.

No sábado, cerca de 90 pessoas participaram de mais uma caminhada ecológica em vários bairros, com envolvimento de três associações de moradores. Uma delas foi no Jardim Modelo, onde foi estabelecido um ponto de coleta, inclusive de materiais volumosos. Os moradores foram orientados a fazer a limpeza dos quintais e o descarte correto dos materiais, recolhidos durante o mutirão.

Um grupo de representantes da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias também participou do trabalho, com a distribuição de panfletos no Conjunto Parigot de Souza. Na sexta-feira (15), a mobilização envolveu alunos da Escola Municipal Urupês, incentivados pela diretoria e professores.

A Caminhada Ecológica de sábado recolheu 252 sacos de 100 litros de lixo, dispensados irregularmente em terrenos baldios e espaços públicos. O próximo mutirão está agendado para o dia 29 de fevereiro.

“Se a população não se envolver vamos perder essa batalha. Pelos números e avaliação do trabalho diário dos agentes de endemias estimamos que no início de março já teremos uma epidemia, com mais de 300 casos positivos”, lembra o chefe da Vigilância em Saúde, Carlos Bezerra.

Ao conclamar o envolvimento da sociedade organizada na semana passada, o prefeito Tauillo Tezelli lembrou que o município conta com 50 agentes de endemias e que a limpeza de quintais e descarte de resíduos é responsabilidade do proprietário do imóvel. “Temos coleta seletiva duas vezes por semana em toda a cidade”, lembrou o prefeito.