Casas abandonadas no Parque das Acácias causam insegurança e preocupam moradores por risco de doenças

Moradores do Jardim Parque das Acácias, no Grande Lar Paraná, estão inseguros por causa de duas casas abandonadas no bairro. Segundo eles, os dois locais acabam sendo abrigo para criminosos e a falta de limpeza pode causar doenças na comunidade.

Uma das casas, localizada na esquina da rua Abelar Gonçalves Neto com Dúlcia Gomes Delattre tem sido constantemente alvo de denúncias pelos moradores pelo grupo do bairro em uma rede social.

O presidente da Associação de Moradores do Parque das Acácias, Jair Elias dos Santos Júnior, diz que “já fizemos uma denúncia desse caso para a Secretaria de Fiscalização do Município. O secretário nos disse que iria cobrar dos proprietários a instalação de tapumes na obra. Porém, a lei impede ações mais rigorosas, como por exemplo, a conclusão ou demolição da obra”.

Outra preocupação dos moradores é por causa da dengue e de pessoas que dormem nas casas. “O fato de os invasores dormirem nessas casas tem provocado uma sensação de insegurança no bairro”, lamenta Jair.

Um dos moradores – que não quis se identificar – disse que é comum as pessoas que utilizam esses imóveis incomodar a vizinhança durante a madrugada. “Eles ficam apertando os interfones e pedindo palha de aço para usar drogas”. O outro imóvel está localizado na Travessa Berthier Silveira. Nele os invasores estão utilizando uma janela nos fundos para entrar na casa. O cheiro de urina e fezes é insuportável no local.

Jair Elias pede a atenção das autoridades para essa questão. “Precisamos que os vereadores votem projetos que penalidades mais duras para os proprietários. Essa situação não pode se agravar na cidade”. Uma das suas preocupações se deve também a questão da dengue e de pessoas que dormem na casa. “Estamos sendo prejudicados. Não temos segurança por causa dos invasores que querem se hospedar nas duas casas”, afirma Jair Elias.