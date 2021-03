Governador lança campanha com municípios para vacinar de domingo a domingo

“Com a imunização chegando a mais pessoas vamos diminuir a tensão sobre o sistema de saúde. Queremos dar velocidade. É o primeiro Estado do País a fazer essa campanha de domingo a domingo. Vamos dar todo o apoio necessário aos municípios”, completou o governador.

Ele reforçou, ainda, que há estimativa de recebimento de 300 mil doses semanais no Estado a partir do próximo mês e que os próximos que devem ser vacinados, além dos idosos, são os trabalhadores da educação e as forças policiais.

“Queremos que as vacinas cheguem nos braços dos paranaenses para aumentar a imunização no Estado todo. Com as novas remessas, estamos descendo para base da pirâmide populacional e precisamos usar toda a nossa capacidade de vacinação para acelerar esse processo. Agora teremos um fluxo melhor de vacinas”, enfatizou o secretário Beto Preto.

A Secretaria de Estado da Saúde se reúne de forma constante com os secretários municipais para acompanhar de perto as ações de vacinação, sugerir mudanças e ouvir as demandas. Nos últimos meses foram três reuniões virtuais para solicitar urgência nas aplicações das doses recebidas. O Paraná tem quase 2 mil pontos de vacinação.

BALANÇO

Até a manhã desta sexta-feira a média de aplicação da primeira dose nos municípios ainda era de quase 70%, segundo balanço do Vacinômetro, abastecido a partir de dados informados pelas prefeituras. O Paraná aplicou 750.395 primeiras doses entre as 1.092.508 distribuídas, o que significa 16% dos 4.635.123 paranaenses no grupo prioritário ou pouco mais de 8% da população adulta.