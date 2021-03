“Páscoa Mágica” no Espaço Sou Arte

Com o propósito de oferecer alternativas para que as crianças não sejam privadas das comemorações do Dia da Páscoa, devido às restrições impostas pela pandemia de Covid-19, e ainda apoiar os artistas do grupo profissional que vivem dificuldades em se manter devido a falta de eventos, o Espaço Sou Arte preparou duas opções para comemorar a passagem da data. É a promoção “Páscoa Mágica do Espaço Sou Arte”.

Uma das opções colocadas à disposição dos interessados é pelo sistema delivery. O “Coelhinho da Páscoa”, acompanhado de dois artistas do Espaço Sou Arte, fará a entrega do tradicional ovo de chocolate (350 gramas) nas casas das famílias que aderirem a iniciativa. A entrega domiciliar – com horário agendado – será feita durante todo o dia 03/04 (sábado) e na manhã do dia 04/04 (domingo de Páscoa).

A segunda opção para a comemoração da Páscoa será pelo sistema drive thru. Em um túnel montado em frente à sede do Espaço Sou Arte (na avenida José Custódio de Oliveira, 704 – centro), estarão personagens do universo infantil, como super heróis, princesas e o “Coelhinho da Páscoa” que fará a entrega de ovos de chocolate. As famílias que aderirem a essa opção entrarão de carro no túnel para retirada do chocolate e poderão agendar seu horário para às 13:00, 15:00 ou 17:00 horas. Apenas aqueles que comprarem o pacote de drive thru saberão a surpresa que tem dentro do túnel.

Os interessados em participar da “Páscoa Mágica Espaço Sou Arte” podem obter maiores informações pelo telefone (44) 99831-6868.