“Fumacê” contra a dengue de volta nesta quinta-feira

Os 10 bairros de Campo Mourão com maior expansão de casos de dengue, que na semana passada receberam pulverização de inseticida (fumacê), serão percorridos novamente nesta quinta-feira (06) com nova aplicação. “Faz parte do protocolo a aplicação após sete dias”, explica o chefe da Vigilância em Saúde, Carlos Bezerra. A ação poderá ser cancelada em caso de chuva.

A aplicação será realizada a partir das 17 horas na Vila Guarujá, Cohapar, Vila Cândida, Novo Horizonte, Alvorada, Modelo, Santa Cruz, Mário Figueiredo e Aparecida e Batel. No total serão atingidos mais de 7,5 mil imóveis, em 355 quarteirões. O trabalho será realizado com três veículos disponibilizados pela 11ª Regional de Saúde, com apoio do município.

A orientação aos moradores ao ouvirem o barulho da camioneta do fumacê é abrir as portas e janelas, proteger alimentos e água para consumo e cobrir gaiolas de aves e colméias. “A água de bebedouros de animais deve ser trocada após a aplicação”, orienta Bezerra, ao pedir a colaboração da população para não deixar água parada nos imóveis, mesmo com a queda de temperatura.

Campo Mourão está com epidemia de dengue, o que motivou a decretação de calamidade pública. Do mês de agosto de 2019 até a semana passada foram registrados 932 casos positivos, dos quais 8 importados. “Temos realizado um trabalho permanente de campo, com visita dos agentes, vistorias, atendimento de denúncias e notificações”, lembra o chefe da Vigilância.