PM prende ladrões de residencia e recupera objetos

A Polícia Militar prendeu no final da tarde de ontem, dois homens acusados de cometerem um arrombamento em uma residência na rua Érica Labe, no jardim Ipanema, em Campo Mourão.

As primeiras informações davam conta que três suspeitos em um veículo GM/Monza, de cor cinza, haviam praticado o furto de diversos objetos da residência.

Durante patrulhamento para tentar localizar os suspeitos, os policiais acabaram se deparando com o veículo batido, na rua Pioneiro Ladislau Lonkoski, ainda nas proximidades do local do furto.

Na sequência, os policiais conseguiram abordar um suspeito já conhecido pela pratica de furtos a residência. O rapaz acabou confessando o furto e indicou onde estaria um dos objetos furtado Ainda durante as buscas foi realizada a abordagem a outro suspeito, que era o condutor do veículo utilizado para transportar os objetos.

Os dois foram reconhecidos por testemunhas. Um terceiro envolvido, que seria usuário de drogas não foi localizado pela PM. Na ação, foi recuperado um ferro de passar roupa, um televisor e um violão.

Alguns objetos não foram localizados pela PM, entre eles um notebook, uma batedeira, um cofrinho com moedas e uma mala. Os suspeitos foram encaminhados, juntamente com os objetos, até a 16ª Subdivisão Policial de Campo Mourão. O veículo foi encaminhado até a 8ª Ciretran de Campo Mourão.