Fiscalização emitiu mais de 50 autos de infrações a pessoas físicas

A Secretaria Municipal de Controle, Fiscalização e Ouvidoria emitiu nesta semana mais de 50 autos de infração a pessoas físicas (CPF) por descumprimento do decreto municipal que determina medidas de enfrentamento do Covid-19. Todas foram flagradas consumindo bebida alcoólica em espaços públicos após o horário do toque de recolher (23 horas).

Os números são referentes ao período de 12 a 16 de fevereiro, quando duas equipes de fiscalização estiveram de plantão. O trabalho teve o apoio da Polícia Militar, através do Copom e K-9. “As equipes também orientaram proprietários de campos de futebol, de supermercados e estabelecimentos com som ao vivo”, explicou o secretário municipal de Saúde, Sérgio Henrique dos Santos, ao acrescentar que a fiscalização continua.

“O maior problema verificado são pessoas que insistem em permanecer aglomeradas nas vias públicas, sem máscara e consumindo bebida”, reforça o secretário. Outras notificações também já foram emitidas após abordagens e orientações não obedecidas. As denúncias podem ser feitas pelo telefone 156.