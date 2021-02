Dom Mauro tem quadro agravado da covid-19 e é entubado

Diagnosticado com a covid-19 no início dessa semana, o arcebispo Dom Mauro Aparecido dos Santos, de Cascavel, que foi bispo de Campo Mourão, teve o quadro clinico agravado ontem. Após ser levado para a UTI do hospital onde estava internado em Cascavel, os médicos o entubaram.

De acordo com a Arquidiocese de Cascavel, o arcebispo sentiu dores no corpo no início da semana e, na terça-feira (16), testou positivo para a doença. O quadro, que inicialmente era considerado estável, apresentou piora ontem.

Em nota, a Arquidiocese de Cascavel informou que no final da tarde de ontem, Dom Mauro foi transferido da Ala-Covid para a Ala-UTI do hospital. “Por volta das 2 horas da manhã do dia 19 (hoje), o arcebispo foi entubado no intuito de estabilizar o quadro de piora e desencadear um processo de recuperação”, diz a nota da Arquidiocese, que vai conceder uma coletiva à imprensa às 15h30 no anfiteatro da Catedral.