Estudantes de Medicina vão atuar na Ouvidoria da Saúde do Paraná

A Ouvidoria-Geral de Saúde do Paraná receberá um reforço na equipe de atendimento à população sobre a Covid-19. A partir da próxima semana, 30 estudantes de Medicina das universidades de Curitiba iniciam o atendimento ao cidadão para orientações sobre o coronavírus e a doença Covid-19.

O secretário de Estado da Saúde, Beto Preto, entende a aproximação de acadêmicos e a população como uma possibilidade de crescimento individual e desenvolvimento das relações institucionais e com o cidadão. “É uma satisfação pessoal e, ao mesmo tempo, institucional participar desse momento, como médico e secretário. Ver estudantes atuando num momento como este para orientação e esclarecimento de dúvidas. É a medicina que queremos para o futuro do nosso Estado”, disse o secretário.

O ouvidor-geral do Sus no Paraná, Yohhan Souza, explica que os estudantes serão uma força de trabalho excelente para as orientações aos cidadãos. “Esse grupo que vai atuar na Ouvidoria já tem a expertise que precisamos, o conhecimento sobre a saúde e, assim, o retorno ao cidadão será com muita qualidade. É uma força de trabalho com informação qualificada e nos dará agilidade para a população nesse momento de insegurança que vivemos em relação ao coronavírus.”

DISPONÍVEL – O serviço de atendimento está disponível 24 horas por dia, todos os dias da semana desde sexta-feira, 13 de março, um dia após a publicação dos primeiros casos confirmados no Paraná. Somente neste período a Ouvidoria-Geral do SUS já fez mais de 5 mil atendimentos relacionados diretamente sobre a Covid-19.

Com a equipe ampliada, Yohhan comenta que as demais atividades da área serão retomadas. “Fizemos uma pausa em nossas outras tarefas para atender focados totalmente nas orientações relacionadas à Covid. Com esse trabalho dos alunos vamos poder retomar as nossas atividades sem prejuízo algum à população. É uma resposta que damos a quem mais precisa de orientação neste momento”, diz ele.

CHAMADA PÚBLICA

O diretor-geral da Escola de Saúde Pública do Paraná/Centro Formador de Recursos Humanos (ESPP/CFRH), Edevar Daniel, explica como será a atividade. “Publicamos um edital de chamada pública para estudantes de medicina do 4º, 5º e 6º ano e a procura foi imediata. Inicialmente eles receberão um treinamento com a equipe da Ouvidoria e entrarão em serviço nos próximos dias”.

De acordo com o diretor da ESPP, os acadêmicos estão demonstrando o comprometimento que a profissão exige. “Entendemos que os alunos de Medicina estão preocupados, engajados e querendo participar dessa força para o enfrentamento da Covid-19 no Paraná”, comenta Edevar.

O edital segue aberto e recebendo inscrições. A primeira equipe será composta por 30 estudantes e na sequência possivelmente serão chamados mais inscritos. O link de acesso está AQUI.

Agência Estadual de Notícias