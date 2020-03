Acamdoze recomenda que Câmaras da região suspendam sessões ordinários pelos próximos 15 dias

Preocupado com a pandemia mundial de Coronavírus (Covid-19), que está com sua chegada iminente a região da Comcam, o presidente da Associação das Câmaras Municipais da Microrregião Doze (Acamdoze), Valdir Hermes da Silva, vereador em Engenheiro Beltrão, recomenda às Câmaras da região que suspendam as sessões ordinárias pelos próximos 15 dias como medida de prevenção ao vírus.

“A situação é muito séria, pedimos a todos para que respeitem e não façam reuniões com aglomeração de pessoas. Câmaras que tiverem transmissão façam as reuniões a portas fechadas apenas com números reduzidos de funcionários e transmissão nas redes sociais. Para quem não tem essa tecnologia façam com portas fechadas tomando os cuidados que requer o Ministério da Saúde. Já aquelas que puderem que suspendam as sessões pelos menos pelos próximos 15 dias”, ressaltou.

Na tarde desta quinta-feira (19), o governador do Estado, Ratinho Junior, decretou situação de emergência por Coronavírus. Até o momento o estado tem 23 casos confirmados da doença e 146 em investigação. Na região da Comcam há um caso suspeito na cidade de Ubiratã. “Todo cuidado é pouco neste momento crítico, a doença é coisa séria e já matou inclusive várias pessoas”, alertou Silva, ao reforçar a população que reforce os cuidados de prevenção, como higienizar a mão com frequência com álcool gel e evitar sair de casa, principalmente a locais com aglomeração de pessoas.