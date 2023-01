Enfermeiros recebem treinamento para identificar alunos com dificuldades visuais

Um grupo de enfermeiros do município passou por um treinamento para realização de triagem de acuidade visual em alunos da rede municipal de Educação. A ação faz parte do programa Olhar do Futuro, lançado no ano passado, para melhorar o atendimento em Oftalmologia.

“Todas as crianças da rede municipal serão triadas e quem apresentar algum problema será encaminhado para o profissional, que vai identificar a necessidade de tratamento que será ofertado pelo município, bem como distribuição de óculos”, explica o secretário municipal de Saúde, Sérgio Henrique dos Santos.

O secretário observa que até então os alunos entravam no fluxo normal das filas da Saúde na Oftalmologia e por isso era mais demorado conseguir o exame de acuidade visual. “Com essa triagem nas escolas será possível agilizar esse atendimento, dentro de uma referência diferente”, complementa o secretário.