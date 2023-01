Homem é procurado pela PM após matar cachorro com tiro

Um caso de maus tratos com morte do animal ocorreu por volta das 23h20 de ontem, na cidade de Ubiratã. Armado, um homem de moto atirou no animal.

O fato ocorreu na rua Herculino Otaviano, próximo a avenida Valdir de Oliveira. Ao receber a denúncia, um equipe de PM foi ao local e constatou que o animal estava em óbito. Foi realizado patrulhamento na tentativa de localizar algum suspeito, porém sem êxito.