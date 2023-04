Em 30 dias de campanha, Paraná ultrapassa 1 milhão de vacinas contra a gripe aplicadas

Há um mês, o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), iniciou a Campanha Nacional 2023 contra a Influenza. Desde o início da ação, em 28 de março, 1.021.489 doses foram aplicadas na população, nos grupos elencados pelo Programa Nacional de Imunizações (PNI). Os dados são do Vacinômetro Nacional, atualizado nesta sexta-feira (28).

Com um público-alvo de 4,6 milhões de pessoas, o Paraná chega aos 26,46% de cobertura vacinal, primeira posição no país, à frente de São Paulo, com 17,27%, e Minas Gerais, com 18,55%. O estado que menos vacinou foi o Acre, com 15.980 doses aplicadas (5,93% cobertura vacinal).

De acordo com a plataforma nacional de registro de doses aplicadas, o Paraná está em terceiro lugar no ranking de vacinação quanto ao volume de doses administradas, atrás de São Paulo, com 18,4 milhões de pessoas imunizadas, e Minas Gerais, com 8,5 milhões.

“A marca de um milhão de doses aplicadas é emblemática e animadora, mas, ainda temos um grande percurso pela frente, já que faltam muitas pessoas para serem vacinadas. Continuamos pedindo aos grupos específicos selecionados pelo PNI que procurem as salas de vacinação e se protejam contra a gripe, principalmente agora com as temperaturas mais baixas”, ressaltou o secretário estadual da Saúde, Beto Preto.

No Paraná, dos 18 grupos prioritários que fazem parte da campanha, os que mais se vacinaram até agora foram os povos indígenas, que vivem nas terras indígenas (51,37%), pessoas idosas (33,19%) e as puérperas (24,70%). Dentre os grupos que menos aderiram à campanha estão as pessoas com deficiência permanente (1,67%), trabalhadores portuários (3,24%) e caminhoneiros (3,45%).

CAMPANHA

Até ao momento, o Ministério da Saúde enviou mais de 3 milhões de doses. Somente nesta quinta-feira (27) foi recebido um lote com 704 mil imunizantes. A vacinação contra a Influenza é realizada anualmente seguindo os critérios do PNI. Os imunizantes são trivalentes, produzidos pelo Instituto Butantan e distribuídos para toda a rede pública de saúde.

A composição da vacina muda a cada ano, de acordo com as cepas do vírus que mais circulam no momento. Neste ano, em conformidade com a orientação da Organização Mundial de Saúde (OMS), o imunizante é composto pelos vírus H1N1 (Sydney), H3N2 (Darwin) e a cepa B (Victoria). A vacina está disponível em todos os 399 municípios do Paraná e deve ser procurada pela população nas unidades de saúde ou locais de vacinação.

Fonte: Agência Estadual de Notícias