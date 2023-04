Motociclista sofre fratura exposta na perna em mais um acidente em CM

Mais um grave acidente envolvendo carro e moto deixou um rapaz com fratura exposta em uma das pernas. O acidente ocorreu por volta das 10h30 desta sexta-feira, 28, na avenida Irmãos Pereira, esquina com a rua Santa Catarina.

O condutor de uma Honda Fazer seguia pela avenida, sentido Centro/Asa Leste, quando no cruzamento com a rua Santa Catarina a motorista de um Fiat Mobi acabou avançando a preferencial.

Com o impacto direto na perna, o motociclista caiu e sofreu fratura exposta no membro. A equipe do Samu chegou rápido ao local e prestou os primeiros socorros encaminhando o rapaz a uma unidade hospitalar. A Polícia Militar também esteve no local e auxiliou no atendimento.

CICLISTA FERIDO

Também na manhã de hoje, em outro acidente registrado na região do Lar Paraná, um ciclista ficou ferido. Ele transitava pela avenida Manoel Nogueira, quando um GM/Celta o atingiu ao fazer a conversão na rua Tony Nishimura. A vítima foi atendida pelo Corpo de Bombeiros e levada ao hospital Pronto Socorro.