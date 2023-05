Após catalogação, Museu devolverá fotografias do jornal Gazeta do Centro Oeste

Mais de 10 mil fotografias, doadas em 2017, por Aroldo Tissot, então proprietário do jornal Gazeta do Centro Oeste de Campo Mourão, estão sendo catalogadas pelo Museu Municipal Deolindo Mendes. Além das fotografias e negativos, também foram doados exemplares do jornal, quadros, máquinas fotográficas, placas e diplomas de homenagens.

O acervo de fotografias retrata a história política e social de Campo Mourão durante três décadas em que o jornal circulou. Nesse trabalho de catalogação, o Museu está incorporando no seu acervo as imagens consideradas como históricas. Outra parte do acervo é composta por fotografias publicadas na coluna social, que mostram pessoas em eventos sociais, casamentos, batizados. Essas imagens serão devolvidas para as pessoas retratadas, devido a questão da memória afetiva.

O jornal Gazeta do Centro Oeste começou a circular em 1982 e foi fundado por Aroldo Tissot e esposa Sônia Sekcinski. Nos últimos anos de circulação passou a ser diário. A “Gazetinha” como ficou conhecida, deixou de circular em 2014.