Dose de reforço da vacinação contra Covid para idosos a partir de 80 anos

A campanha de vacinação contra Covid-19 continua nesta quarta-feira (06) com a dose de reforço para idosos que já completaram 80 anos ou mais, que tomaram a segunda dose até 31 de março. O atendimento será das 8h30 às 12 horas, na Casa da Cultura e estacionamento da Unespar. No mesmo local, no período da tarde (13h30 às 16 horas), serão atendidos os imunossuprimidos vacinados com a segunda dose há mais de 28 dias.

Nesta quinta-feira (07), das 8h30 às 11h30, será ofertada a oportunidade de repescagem aos jovens que já completaram 18 anos ou mais, que perderam o prazo de vacinação. É preciso apresentar documentos pessoais e comprovante de endereço.

“Vale lembrar que só estará completamente imunizada a pessoa que receber as duas doses da vacina. Por isso é fundamental quem já tomou a primeira ficar atento/ à data que consta no comprovante de vacina”, adverte o secretário municipal de Saúde, Sérgio Henrique dos Santos.