Campo Mourão registra 26 novos casos de covid e tem 50 recuperados

Mais 26 pessoas foram confirmadas com coronavírus nesta terça-feira em Campo Mourão, conforme boletim divulgado pela Secretaria de Saúde do município. No entanto, o número de recuperados foi de 50 pacientes.

Com isso, o número de moradores com o vírus ativo teve queda e está em 312. Os suspeitos estão em 121 e o total de casos, desde o inicio da pandemia é de 15.621.

Nos hospitais, são 18 internações, sendo nove na enfermaria (42% de ocupação); oito na UTI SUS (33%) e um na UTI convênios (10%).

São oito pacientes de Campo Mourão na UTI e um de Mamborê. Na enfermaria são sete mourãoenses, um de Terra Boa e outro de Araruna.