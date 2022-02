Dose de reforço da vacina contra Covid-19 será retomada nesta terça

A Secretaria Municipal de Saúde retoma nesta terça-feira (22) a dose de reforço (3ª dose) da vacina contra Covid-19, com atendimento aos que receberam a segunda dose até dia 27 de setembro de 2021. A vacinação será das 8 horas às 11 horas, nas UBS Urupês, Fortunato Perdoncini, Damferi, Lar Paraná, Cohapar, Copacabana, Modelo, Paulista, Tropical, Avelino Piacentini, Guarujá e Centro Social Urbano (Avenida Afonso Botelho).

A vacinação prossegue na quarta-feira (23), para quem tomou a segunda dose dia 29 de setembro. Na quinta-feira (24), serão atendidos os imunizados com a 2ª dose até dia 3 de outubro e na sexta (25), quem tomou a segunda até dia 4 de outubro de 2021. Além do comprovante de vacinação, é preciso apresentar documento com foto, CPF ou cartão SUS atualizado.

“Estamos atendendo a população conforme recebemos as doses da vacina”, explica a diretora administrativa da Secretaria de Saúde, Camila Corchak. Ela pede que as pessoas fiquem atentas ao calendário de vacinação e continuem mantendo os cuidados em relação a prevenção de contágio da doença.