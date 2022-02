Covid-19 adia mais uma Caminhada na Natureza na região da Comcam

Após o adiamento da Caminhada na Natureza que estava programada para o dia 13 de março, em Barbosa Ferraz, mais uma cidade tomou a mesma decisão por conta da pandemia da covid-19. Desta vez, foi Campina da Lagoa que também transferiu o evento marcado para 20 de março para 25 de setembro de 2022.

O comunicado foi feito por Clóvis José Rosa, coordenador de projetos regional da Emater. “Foi necessário mudar mais essa edição da Caminhada na Natureza por conta dos números da pandemia”, disse Clóvis.

De acordo com o último boletim divulgado no site da prefeitura de Campina da Lagoa, na semana passada, o município tinha 3.072 casos confirmados da covid-19, 219 casos ativos e 219 monitorados. Desde o início da pandemia 65 pessoas morreram em decorrência da doença no município.

O circuito “Rainha das Águas” em Campina da Lagoa tem percurso de aproximadamente 10 quilômetros, passando por vários atrativos, sendo áreas de pastagens, cachoeiras, rios, construções rurais, plantações e propriedades rurais. Com mais essa alteração, a primeira Caminhada na Natureza do ano está programada para o dia 3 de abril, em Roncador.