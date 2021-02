Mês do crédito na Casa do Empreendedor a partir do dia 22

A partir da próxima segunda-feira (22) até o dia de 6 de abril, sete instituições bancárias vão se revezar toda segunda e terça-feira na Casa do Empreendedor para atender os microempreendedores. Trata-se do “Mês do Crédito”, promovido pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico voltado a apresentar produtos e linhas de crédito para os pequenos negócios.

“O intuito é atender especialmente os microempreendedores que amargaram muitos prejuízos na pandemia de Covid-19 ou mesmo para aqueles que estão em busca de recursos para seus projetos de crescimento”, explica o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Eduardo Akira Azuma.

O calendário de atendimento já está definido: Caixa Econômica (dias 22 e 23/02); Sicredi (01 e 2/03); Sicoob (8 e 9/03); Itaú (15 e 16/03); Bradesco (22 e 23/03); BMG Granito (29 e 30/03); Banco do Brasil (06/04).