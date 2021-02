Doação de sangue não para no período de carnaval

O Hemonúcleo de Campo Mourão vai manter o atendimento com coletas de sangue durante o período de carnaval – segunda e terça-feira – da próxima semana. No entanto, as coletas serão feitas apenas no período da manhã, durante toda a semana, de 15 a 19 de fevereiro.

Sendo assim, o atendimento será das 7h30 às 11h30, com agendamento prévio, por conta da pandemia. Para fazer o agendamento, o interessado deverá manter contato pelo telefone/WhatsApp (44) 9 9878 3811.

Podem doar sangue pessoas entre 16 e 69 anos e que estejam pesando mais de 50kg. Além disso, é preciso apresentar documento oficial com foto e, menores de 18 anos, só podem doar com consentimento formal dos responsáveis. Também é preciso estar bem alimentado e ter boa saúde.