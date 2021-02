Motociclista fica gravemente ferido em colisão com carreta

O condutor de uma motocicleta ficou gravemente ferido ao envolver-se em um acidente com uma carreta, na tarde desta quarta-feira, próximo a Nova Cantu.

A colisão ocorreu na rodovia Vassílio Boiko, proximidades do Rio do Peixe. Segundo testemunhas, ambos os veículos seguiam no mesmo sentido, em direção a Campina da Lagoa, quando o motociclista não percebendo a aproximação da carreta, reduziu a velocidade.

O condutor da carreta desviou da moto, mas ao fazer uma conversão na pista, o motociclista teria atingido o veículo. Em estado grave, ele foi socorrido pela equipe de plantão do Hospital Municipal Alvadi Monticelli, mas precisou ser encaminhado para Campo Mourão, devido à gravidade dos ferimentos.

O helicóptero do Samu foi acionado para agilizar o transporte. A equipe de plantão da Polícia Militar de Nova Cantu também esteve no local para auxiliar no atendimento da vítima e controlar o trânsito.

Informações e foto Novacantu.com.br