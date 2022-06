Campeão em SC, PR, RS e Irã, Juninho é o novo técnico do CM/Futsal

Com passagens por equipes de Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul, o técnico Juares de Souza Júnior, o Juninho, de 44 anos, é o novo treinador do Campo Mourão Futsal.

Natural de Criciúma, Juninho já defendeu as equipes de Siderópolis Unesc, Capivari e Caça e Tiro (SC), Copagril Marechal Rondon (PR), Git Pasando, do Iran, ASIF e Passo Fundo (RS), onde estava há três temporadas e meia e se transfere para Campo Mourão. No clube gaúcho o técnico Juninho, que tem formação em educação física, vinha fazendo um trabalho de excelência, com mais de 70% de aproveitamento nas competições que disputou.

No currículo são 16 finais e 10 títulos como treinador, dentre eles o bicampeonato da Copa Santa Catarina e o bicampeonato Catarinense da Primeira Divisão. Foi ainda campeão dos Jogos Abertos de Santa Catarina; Campeão dos Jogos Abertos do Paraná; Campeão da Liga Nacional Iraniana; Campeão Gaúcho Série Ouro; Campeão da Copa RS e Campeão da Taça Farroupilha (RS).

Como conquista individual foi eleito melhor treinador dos Jogos Abertos de Santa Catarina em 2007; melhor treinador do estadual em 2009; melhor treinador da Liga Gaúcha em 2019 e melhor treinador do Gaúchão Série Ouro em 2020.

“Feliz e motivado por iniciar uma história em um grande clube como o Campo Mourão. Vamos trabalhar para transpor todos os problemas. O trabalho coletivo e os pequenos detalhes é que farão a grande diferença nesta atual fase da equipe. Será uma satisfação retornar para a LNF e ao Estado do Paraná”, declarou Juninho, que é aguardado ainda esta semana em Campo Mourão.

