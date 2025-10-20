Dia D de Vacinação em Campo Mourão teve mais de 1.100 doses aplicadas

A Secretaria Municipal de Saúde de Campo Mourão divulgou o balanço do Dia D da Campanha de Multivacinação, realizado no último sábado (18). Ao todo, 1.441 carteiras de vacinação foram avaliadas, com a aplicação de 1.152 doses, sendo 876 de rotina, 137 contra a Covid-19 e 139 contra a Influenza.

De acordo com a enfermeira e coordenadora de Imunização, Luciana Borges Giarola, o resultado ficou dentro do esperado pela secretaria. “Se considerarmos o mau tempo no período da manhã, tivemos um bom resultado”, afirmou.

A Campanha de Multivacinação segue até o dia 31 de outubro, em todas as Unidades Básicas de Saúde de Campo Mourão, com exceção das unidades dos bairros Europa e Cidade Nova. O objetivo é atualizar a caderneta de vacinação de crianças e adolescentes menores de 15 anos, garantindo a proteção contra diversas doenças preveníveis.

Embora o foco principal seja o público infantojuvenil, a campanha também é uma oportunidade para que toda a população atualize seus esquemas vacinais. Para isso, basta comparecer a uma unidade de saúde com a caderneta de vacinação, o Cartão SUS e/ou o CPF. Durante o período da campanha, também será emitida a declaração de vacinação para matrícula escolar, documento obrigatório conforme determina a Lei Estadual nº 19.534/2018.