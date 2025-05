Procon/PR e Procon/CM orientam beneficiários do INSS sobre descontos não autorizados

O Procon de Campo Mourão, em conjunto com o Procon-PR (Coordenação Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor), está realizando uma ação de orientação aos beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) para que verifiquem possíveis descontos indevidos nos seus contracheques ou holerites. A recomendação é que todos os segurados façam a conferência dos valores recebidos para identificar qualquer cobrança não autorizada relacionada a mensalidades associativas, sindicatos ou serviços que não tenham sido contratados formalmente.

A verificação pode ser feita por meio do site ou aplicativo Meu INSS, onde o usuário, após efetuar o login com sua senha, deve acessar o extrato de pagamento do benefício. Caso identifique algum desconto desconhecido, pode solicitar a exclusão diretamente no sistema, acessando o menu “Mais Serviços” e em seguida “Mensalidade Associativa”. Já os segurados que não têm acesso à internet devem ligar para o número 135 e agendar um atendimento presencial junto ao INSS.

De acordo com Edilson Moreira Cordeiro, Coordenador do Procon de Campo Mourão, a iniciativa visa garantir que aposentados e pensionistas não tenham prejuízos financeiros decorrentes de descontos sem consentimento. “Essa medida é importante para garantir que valores deixem de ser descontados, já que não houve autorização pelos beneficiários. Nosso papel é orientar e proteger o consumidor, especialmente os mais vulneráveis”, afirma Cordeiro.

Além da verificação dos extratos, o Procon alerta para cuidados que podem evitar fraudes e golpes, como:

• Bloquear o benefício para empréstimos e liberar apenas quando houver real interesse em contratar;

• Recusar propostas feitas por telefone e sempre exigir a formalização por escrito ou via plataformas seguras;

• Nunca enviar documentos pessoais para desconhecidos, principalmente via redes sociais ou aplicativos de mensagens;

• Manter em sigilo a senha de acesso à conta Gov.br;

• Ler atentamente todos os contratos antes de assinar e buscar orientação, se necessário;

• Compartilhar informações com outros aposentados e familiares para ampliar a conscientização sobre golpes comuns;

• Ajudar amigos, vizinhos ou parentes a identificar possíveis irregularidades em seus benefícios.

O Procon de Campo Mourão reforça que está à disposição da população para prestar esclarecimentos, registrar denúncias e auxiliar em casos de irregularidades. A atuação conjunta com o Procon Estadual busca proteger os direitos dos consumidores paranaenses, especialmente os idosos e segurados do INSS.