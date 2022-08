“Dia D” da Diálise será marcado por mobilização no Instituto do Rim

Com o tema da campanha “Vidas importam a diálise não pode parar”, o Dia D da Diálise, celebrado nesta quinta-feira, 25, será marcado por uma mobilização no Instituto do Rim, em Campo Mourão.

A mobilização acontece a partir das 11h30 até às 12h30, na rua Guarapuava, em frente à Academia Trainer, como forma de protesto perante a situação vivenciada pelas clínicas de hemodiálise diante da defasagem do Sistema Único de Saúde.

O serviço de hemodiálise pelo SUS atende pacientes dos 25 municípios da Comcam. No entanto, a partir deste mês, a clínica deixou de atender o ambulatório, que são as consultas de nefrologia, e não está dando entrada de novos pacientes. Atualmente a unidade atende 210 pessoas pelo Sistema Único de Saúde.

No entanto, o atendimento aos pacientes já atendidos, vem sendo feito normalmente. A direção da clínica disse que o prejuízo já chega a cerca de R$ 243 mil mensais, consequência da defasagem de valores repassados pela União.