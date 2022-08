Palestra orienta e prepara rede de proteção contra “novo cangaço”

O 11º Batalhão de Polícia Militar de Campo Mourão promoveu uma palestra nesta quarta-feira (24), reunindo autoridades políticas, militares, representantes do Judiciário e de outros segmentos da sociedade com o objetivo de prepará-los e montar uma rede de proteção contra um tipo de crime conhecido como “novo cangaço”.

A palestra foi ministrada pelo Tenente-Coronel Anderson Puglia e pelo Capitão Gilberto Kummer Júnior, ambos especialistas em ações de Inteligência contra grupos criminosos.

Cada vez mais ousadas, as quadrilhas têm atacado cidades do interior dos estados brasileiros com armamento de guerra e usado reféns como escudos humanos para praticar crimes.

As ações das quadrilhas de roubo a banco têm deixado moradores de cidades do interior assustados. A palestra nesta quarta-feira, foi realizada no auditório da Associação dos Engenheiros Agrônomos de Campo Mourão. Autoridades militares e representantes municipais dos 20 municípios que compõem a área do 11º BPM foram convidadas a participar.

O comandante do 11° BPM, Tenente-Coronel Adauto Nascimento Giraldes Almeida, explicou que o objetivo é capacitar e instruir autoridades dos municípios para o simulado de pronta-resposta contra ações violentas e domínio de cidades, a ser realizado no mês de setembro, em Campo Mourão.

“Queremos construir uma rede para dar a pronta resposta em caso de alguma eventualidade. Tivemos o privilégio de contar com as presenças de duas autoridades experientes no assunto que puderam especificar melhor o conteúdo que trata sobre o plano de defesa que já está semipronto”, disse o comandante.

Segundo Giraldes, a primeira etapa era confeccionar e encontrar os pontos sensíveis, alguma vulnerabilidade em algumas agências bancárias.

“Isso já foi feito hoje e a segunda etapa era instruir as autoridades locais, do Legislativo, Executivo, Judiciário, Ministério Público, Secretaria de Saúde, entre outros órgãos, para entendermos essa dinâmica delitiva. Diante disso a gente consegue melhorar esse plano para ter uma pronta resposta em caso de necessidade”.

Em uma terceira etapa, o comandante explica que se reunirá com lideranças de cada um dos 20 municípios da área do Batalhão para que sejam estudados alguns pontos sensíveis, bem como delimitar pontos de encontro em caso de algum ataque do chamado “novo cangaço”.

“Temos que trabalhar com a possibilidade do pior para estar sempre assegurado com o melhor”, declarou. Essa rede de proteção também poderá ser usada, segundo o tenente coronel em situações de catástrofes, calamidade, vendaval, entre outros situações de emergência.