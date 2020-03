Desinfecção próximo às UBS para controle da Covid-19

A Vigilância Sanitária de Campo Mourão, com apoio das secretarias de Obras e Meio Ambiente iniciou na madrugada desta sexta-feira, um trabalho de desinfecção nas ruas próximas às unidades de saúde.

A ação busca minimizar o risco de contágio do coronavírus das pessoas que recorrem a esses locais para atendimento de saúde. Um caminhão usado para o desentupimento de bocas de lobo da secretaria de Obras foi usado para a lavagem das ruas.

A água com o cloro utilizados para a desinfecção foram fornecidos pela Sanepar. O coordenador da Vigilância Sanitária de Campo Mourão, Carlos Bezerra disse que a ação é mais uma ferramenta utilizada pela prefeitura para minimizar os efeitos da Covid-19 no município.

“Pedimos o apoio do pessoal das secretarias de Obras e Meio Ambiente para fazer essa desinfecção nas ruas próximas às unidades de saúde, onde é maior o trânsito de pessoas para minimizar o impacto do coronavírus”, disse Bezerra.

O produto utilizado consiste no cloro diluído na água. Bezerra pede para que as pessoas se mantenham em quarentena e só saiam de casa em caso de necessidade. “A secretaria de Saúde tem feito um trabalho incessante, articulado com outras secretarias e o apoio da população nesse momento é fundamental”, afirma.

O secretário de Obras e Serviços Públicos do Município, Ireno dos Reis Pereira disse que o trabalho iniciado hoje terá continuidade na próxima semana, inclusive próximo a hospitais e clínicas médicas. “É mais uma medida para tentar reduzir o contágio desse vírus em nossa cidade”, declarou.